2020-07-11T11:16:22+03:00
Общество

В Туле снова раздают бесплатную питьевую воду

Публикуем адреса с раздачей бесплатной воды
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле снова раздают бесплатную питьевую водуВ Туле снова раздают бесплатную питьевую водуФото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Сегодня, 11 июля, в Туле продолжают раздавать бесплатную питьевую воду. Так, «не засохнуть» жителям города помогают в самые жаркие дни и часы лета. Отметим, что сегодня температура в городе достигает отметки +27 градусов.

Сегодня, 11 июля, бесплатно раздавать воду будут до 19.00 по следующим адресам:

проспект Ленина/ул. Первомайская;

проспект Ленина /ул. Советская;

Красноармейский проспект /ул. Фрунзе;

ул. Марата/ул. Ложевая;

ул. Октябрьская, ост. Московская застава;

ул. М. Горького, д. 14;

ул. Пузакова, д. 5;

ул. Октябрьская, д. 9;

ул. Смидович/ул. 9 Мая, д. 5;

ул. Фрунзе, д. 5;

ул. Кауля, д. 45;

ул. Н. Руднева, д. 62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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