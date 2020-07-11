В Туле снова раздают бесплатную питьевую воду
Сегодня, 11 июля, в Туле продолжают раздавать бесплатную питьевую воду. Так, «не засохнуть» жителям города помогают в самые жаркие дни и часы лета. Отметим, что сегодня температура в городе достигает отметки +27 градусов.
Сегодня, 11 июля, бесплатно раздавать воду будут до 19.00 по следующим адресам:
проспект Ленина/ул. Первомайская;
проспект Ленина /ул. Советская;
Красноармейский проспект /ул. Фрунзе;
ул. Марата/ул. Ложевая;
ул. Октябрьская, ост. Московская застава;
ул. М. Горького, д. 14;
ул. Пузакова, д. 5;
ул. Октябрьская, д. 9;
ул. Смидович/ул. 9 Мая, д. 5;
ул. Фрунзе, д. 5;
ул. Кауля, д. 45;
ул. Н. Руднева, д. 62.
ИСТОЧНИК KP.RU