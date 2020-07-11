11 Июль 2020 2020-07-11T10:58:12+03:00

11 июля в Туле откроется первый в городе "Кустарный антимузей" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

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Сегодня, 11 июля, в Туле состоится открытие первого в городе «Кустарного антимузея». В этом месте каждый туляк и гость города узнает о кустарных ремёслах Тульского региона, но еще и сможет попробовать сделать что-то своими руками. Открытие музея будет проходить в формате онлайн.

Расположился музей на территории ремесленного двора «Добродей» в рамках праздника «День Добродея». Главная изюминка данного антимузея - это то, что каждый может потрогать руками каждый представленный экспонат, а также принять участие в разнообразных ремесленных мастер-классах. На открытие музея зрители увидят необычные видеопроекты, а также ряд прямых трансляций.

В программе открытия:

17:00 - Онлайн-открытие Кустарного антимузея «БЕЗ ПАФОСА ПО ПОВОДУ»

18:00 - Интервью с директором ГУК ТО «ОЦРК» Еленой Арбековой «ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ МЕЧТЫ К МЕЧТЕ»

19:00 - Видеоэкскурсия «АНТИПРОГУЛКА. ТО, ЧТО ВЫ НЕ ЗАМЕЧАЛИ»

20:00 - Антикулинарный мастер-класс «КУСТАРНЫЙ СМАК»

21:00 - Прямая трансляция из Кустарного антимузея «В ЗАМОЧНОЙ СКВАЖИНЕ. КУСТАРНЫЕ СЕКРЕТИКИ»

Все трансляции можно будет посмотреть в официальном сообществе ремесленного двора «Добродей» во Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU