11 Июль 2020 2020-07-11T10:33:15+03:00

11 июля тульский "Арсенал" встретится на поле с "Тамбовом" из Тамбова Фото: материалы пресс-служб

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Сегодня, 11 июля, в Туле состоится очередной футбольный матч на территории Центрального стадиона. Так, за первенство поборются команды тульского “Арсенала” и тамбовского “Тамбова”. Начало игры: 11 июля в 16:00.

Встречу 28-го тура чемпионата России в Туле судит сочинец Павел Кукуян. Он работал в качестве главного судьи работал на трех матчах “арсенальцев” в текущем сезоне. Так он судил следующие матчи: «Крылья Советов» - «Арсенал» (2:3), «Зенит» - «Арсенал» (3:1) и «Оренбург» - «Арсенал» (2:0).

Отметим, что с 13:00 и до 22:00 в связи с проведением матча в Туле будет ограничена продажа алкоголя в магазинах, которые располагаются менее, чем в 1000 метрах от стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU