11 июля за порядком в городе проследит дежурный сотрудник администрации Тулы
В выходные дни в Туле традиционно назначаются дежурные сотрудники администрации. Так дежурные следят за порядком в городе и помогают тулякам решить все возникающие вопросы и проблемы.
Сегодня, 11 июля, дежурным по городу значится заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Иван Яковлев.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).
ИСТОЧНИК KP.RU