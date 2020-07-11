11 июля за порядком в городе проследит дежурный сотрудник администрации Тулы

11 Июль 2020 2020-07-11T09:48:37+03:00

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В выходные дни в Туле традиционно назначаются дежурные сотрудники администрации. Так дежурные следят за порядком в городе и помогают тулякам решить все возникающие вопросы и проблемы.

Сегодня, 11 июля, дежурным по городу значится заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Иван Яковлев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU