11 июля в Туле ожидается +27 градусов и без осадков

11 Июль 2020 2020-07-11T01:36:35+03:00

Прогноз погоды на 11 июля 2020 года

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Сегодня, 11 июля, туляков снова порадует жаркая летняя погода без осадков. В дневное время столбик термометра покажет +25...27 градусов, а вечером продержится в районе +20... +27 градуса.

Ветер будет умеренный юго-западный со скоростью 4,8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 748 мм.рт.ст.

В воскресенье, 12 июля, температура воздуха обещает подняться до +29 градусов, а небо планирует быть ясным, осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU