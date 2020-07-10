2020-07-10T17:52:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области почти три тысячи человек протестировали на иммунитет к коронавирусу

Стали известны предварительные результаты
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области обследовали 2 894 человека на популяционный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Предварительно, удельный вес положительных результатов в различных возрастных группах находится в диапазоне от 12 до 21%.

Всего в Тульской области с 23 марта по 8 июля на коронавирус лабораторно обследовано 154 305 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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