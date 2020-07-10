2020-07-10T17:39:02+03:00
Происшествия

Мужчина украл оставленные тулячкой в банкомате 15 тысяч рублей

В полиции проводится процессуальная проверка
Мария ВЛАСОВА
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Мужчина украл оставленные тулячкой в купюроприёмнике банкомата 15 тысяч рублей. По предварительным данным, потерпевшая случайно оставила несколько банкнот, снимая деньги.

Обнаружив их отсутствие, она обратилась в полицию. Полицейские изучив записи камер наблюдения, получили основания полагать, что к преступлению причастен 43-летний житель города. Он признался в содеянном. Сейчас в полиции проводится процессуальная проверка обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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