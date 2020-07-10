2020-07-10T17:29:44+03:00
Экономика

Тина Канделаки отметила успехи Тульской области в рейтинге инвестиционной привлекательности

Регион за год поднялся на 3 позиции
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тина Канделаки отметила успехи Тульской области в рейтинге инвестиционной привлекательности. Регион за год поднялся на 3 позиции.

- Помимо активного привлечения инвестиций, в Туле эффективно использовали антикризисные инструменты поддержки местных предприятий, - заявила телеведущая.

Тульская область заняла 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Область активно участвует в реализации инициатив АСИ и нередко выступает «пилотным» регионом. Объем инвестиций в регион в прошлом году составил около 178 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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