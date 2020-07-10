Роспотребнадзор одобрил лишь 15 водоемов в Тульской области

10 Июль 2020 2020-07-10T17:17:32+03:00

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В тульской области на проверку снова поступили пляжи и водоёмы региона. На качество и безопасность проверяют воду, почву и песок в зонах пляжного отдыха. Специалистами Роспотребнадзора взято 183 пробы воды.

Так из 183 проб в двух нашли отклонения по микробиологическим показателям. В 27 пробах нашли незначительные отклонения по санитарно-химическим показателям. Так, из полученных результатов региональный Роспотребнадзор официально оформил 15 санитарных заключений о том, какие водные объекты прошли проверку и являются безопасными для отдыха:

- водоем «Тростниковка» (Тульская область, Новомосковский район, с.Спасское в 1,5 км от населенного пункта);

- открытый плавательный бассейн в мкр.Сокольники, г.Новомосковска Тульской области;

- зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище (Тульская область, Новомосковский район, с.Гремячее);

- Урванский водоем (Тульская область, г.Новомосковск);

- открытый плавательный бассейн «Плазма-Акватория» с водоемом (Тульская область, г.Донской мкр.Центральный, ул.Герцена, д.14, в черте города);

- зона рекреации р. Веневка (пляж «Веневка») вблизи г.Венева на территории МО Центральное Веневского района Тульской области,

- пляж на Пронском водохранилище (Тульская область, Новомосковский район, с.Стрельцы),

- средний пруд ЦПКиО им.П.П. Белоусова г.Тула,

- пляж на р.Красивая Меча в д.Толбузино (Тульская область, Воловской район),

пляж на р.Красивая Меча вдоль ул. Береговая (г. Ефремов),

- пляж базы отдыха «Шахтер» на р.Ока (Тульская область, Алексинский район),

- Трестовый пруд (Тульская область, г.Узловая, в черте города),

- водоем «Голубая Вода» (Тульская область, г.Донской, мкр.Руднев),

- пляж в д.Яблонево (Тульская область, Каменский район),

- пляж «Ассоль» на р.Ока (Тульская область, г.Алексин).

ИСТОЧНИК KP.RU