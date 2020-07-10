Казанская набережная в Туле названа удачным архитектурным решением

10 Июль 2020 2020-07-10T17:22:27+03:00

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Архитектор Иван Охапкин в статье для Forbes Life назвал удачные архитектурные решения, которые смогли вывести туризм на новый уровень. Эксперт выделил комплексное развитие инфраструктуры Тулы. В частности, индустриальный кластер, реновацию центра города, Казанскую набережную, создание музейного квартала.

Все это, по мнению эксперта, способствовало развитию туристической отрасли и экономики региона.

Он также отметил и другие интересные места Тульской области - музей «Поленово», музей Болотова, музей-усадьбу «Ясная Поляна», глэмпинг «Зеленая тропа» и Приокско-Террасный заповедник.

ИСТОЧНИК KP.RU