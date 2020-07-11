11 июля в Туле нельзя будет купить алкоголь с 13:00 до 22:00

11 Июль 2020 2020-07-10T17:06:52+03:00

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Сегодня, 11 июля, в Туле будет запрещена продажа алкоголя. Такой «алкогольный запрет» будет связан с проведением футбольного матча на поле Центрального стадиона. Так в домашнем матче тульский «Арсенал» сыграет с тамбовским «Тамбов». Начало игры в 16.00.

В связи с этим, в Туле будет ограничат продажу алкоголя в магазинах на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал». Сюда же войдут и слабоалкогольные напитки типа пива, сидра, пуаре, медовухи.

Алкоголь перестанут продавать за три часа до начала игры, во время проведения и в течение трёх часов после окончания матча. Так 11 июля туляки не смогут купить алкогольную продукцию с 13.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU