2020-07-10T17:34:39+03:00
Происшествия

В Комсомольском парке Тулы ураганный ветер повалил деревья и столбы

Кадрами последствий продолжают делиться туляки
Мария ВЛАСОВА
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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В Комсомольском парке ураганный ветер повалил деревья и столбы. Кадрами последствий разгула стихии 8 июля продолжают делиться пользователи.

- Огромные березы лежат. Их вырвало с корнями, - комментируют увиденное туляки. - Да, что говорить о деревьях, когда железобетонные столбы лежат на машинах...

Отметим, что Зареченский округ серьезно пострадал от стихии. На улицах были повреждены светофоры, порваны провода, повалены деревья.

В Комсомольском парке Тулы ветер повалил деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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