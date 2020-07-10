В Комсомольском парке Тулы ураганный ветер повалил деревья и столбы
Кадрами последствий продолжают делиться туляки
Фото: стоп-кадр видео
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В Комсомольском парке ураганный ветер повалил деревья и столбы. Кадрами последствий разгула стихии 8 июля продолжают делиться пользователи.
- Огромные березы лежат. Их вырвало с корнями, - комментируют увиденное туляки. - Да, что говорить о деревьях, когда железобетонные столбы лежат на машинах...
Отметим, что Зареченский округ серьезно пострадал от стихии. На улицах были повреждены светофоры, порваны провода, повалены деревья.
В Комсомольском парке Тулы ветер повалил деревья.
ИСТОЧНИК KP.RU