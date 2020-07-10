В Туле продолжаются поиски автомобиля-убийцы

10 Июль 2020 2020-07-10T16:46:51+03:00

Автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия

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В Туле продолжаются поиски виновника смертельного ДТП в Туле, произошедшего 9 июля в центре города. Автомобиль скрылся с места происшествия.

А произошла авария ночью 9 июля около 00:20 по мск на проспекте Ленина возле дома №. Установлено, что на данном участке дороги неизвестный водитель на неустановленном автомобиле насмерть сбил 39-летнего мужчину пешехода, после чего с места просишествия скрылся. Пешеход скончался на месте происшествия.

Приметы предполагаемого автомобиля-убийцы: внедорожник серебристого цвета с повреждённым передним бампером, левым передним крылом и капотом.

Инспекторы ГАИ ищет свидетелей происшествия или тех, кто обладает информацией об автомобиле, который подходит под описание.

Информацию о происшествии можно сообщить по телефонам: 22-26-78, 22-26-85 или по телефону дежурной части ГИБДД: 32-45-00.

ИСТОЧНИК KP.RU