В выходные дни, 11 и 12 июля, в Тулу придет жара и ни капли осадков

10 Июль 2020 2020-07-10T17:31:24+03:00

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В предстоящие выходные дни, 11 и 12 июля, в Тульской области погода обещает быть почти безоблачной, жаркой и без капли осадков. Так в субботу и воскресение столбик термометра регионе поднимется почти до +29-30 градусов, а небо будет ясным и почти безоблачным.

Завтра, 11 июля, температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов, а вечером столбик термометра продержится в пределах +20... +27 градусов. Небо обещает быть ясным и с давлением в пределах нормы.

В воскресенье, 12 июля, в Тульской области снова «раскочегарит» до +27...+29 градусов, а вечером будет в пределах +19...+28 градусов. Также, в воскресенье не ожидается никаких осадков и катаклизмов.

ИСТОЧНИК KP.RU