11 июля в Туле откроется первый "Кустарный антимузей" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В субботу, 11 июля, в Туле состоится открытие первого в городе «Кустарного антимузея». В данном месте каждый посетитель сможет узнать о кустарных ремёслах нашего региона. Помимо этого, посетители смогут еще и попробовать экспонаты «на зубок». Открытие музея будет 11 июля в 17:00 в формате онлайн.

Расположился музей на территории ремесленного двора «Добродей». Открытие его приурочено еще и к празднику «День Добродея». Главная изюминка антимузея - все представленные экспонаты можно потрогать руками, а также получить массу тематических живых мастер-классов. На открытие туляки увидят необычные видеопроекты, а также ряд прямых трансляций.

В программе: 17:00 - Онлайн-открытие Кустарного антимузея «БЕЗ ПАФОСА ПО ПОВОДУ» 18:00 - Интервью с директором ГУК ТО «ОЦРК» Еленой Арбековой «ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ МЕЧТЫ К МЕЧТЕ» 19:00 - Видеоэкскурсия «АНТИПРОГУЛКА. ТО, ЧТО ВЫ НЕ ЗАМЕЧАЛИ» 20:00 - Антикулинарный мастер-класс «КУСТАРНЫЙ СМАК» 21:00 - Прямая трансляция из Кустарного антимузея «В ЗАМОЧНОЙ СКВАЖИНЕ. КУСТАРНЫЕ СЕКРЕТИКИ»

Все прямые эфиры можно будет посмотреть в официальном сообществе ремесленного двора «Добродей» во Вконтакте.