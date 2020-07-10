В Тульской области выявляют коронавирус чаще других у пенсионеров и медиков
Меньше всего болеют учащиеся
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Региональное Управление Роспотребнадзора рассказало, как в Тульской области распределяется заболеваемость по социальному статусу. Чаще коронавирус диагностируют у пенсионеров (38%), медиков (17%), служащих (16%). Затем идут рабочие (15%) и представители других социальных групп (10%). Меньше всего болеют воспитанники (учащиеся) - 5%.
Напомним, 10 июля в Тульской области стало известно о 64 заболевших. А за все время коронавирус диагностировали у 7376 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU