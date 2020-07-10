Туляки пожаловались на работу управляющей компании
Должностное лицо организации привлечено к ответственности
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Тулячка пожаловалась в прокуратуру на ненадлежащее содержание ООО УК «Единая Тула» асфальтированной дороги на придомовой территории многоквартирного жилого дома № 2Д по Гарнизонному проезду. На дороге имелись выбоины, просадки и проломы.
По результатам рассмотрения представления, внесенного прокурором района руководителю УК, участка дороги отремонтирован, должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU