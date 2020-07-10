Туляки пожаловались на работу управляющей компании

10 Июль 2020 2020-07-10T16:03:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Тулячка пожаловалась в прокуратуру на ненадлежащее содержание ООО УК «Единая Тула» асфальтированной дороги на придомовой территории многоквартирного жилого дома № 2Д по Гарнизонному проезду. На дороге имелись выбоины, просадки и проломы.

По результатам рассмотрения представления, внесенного прокурором района руководителю УК, участка дороги отремонтирован, должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU