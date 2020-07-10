В Тульской области снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом
Коэффициент распространения инфекции меньше единицы
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В Тульской области с мая наметилась тенденция снижения темпов прироста заболеваемости коронавирусом:
на конец апреля он составлял - 10%,
на конец мая - 3%,
на сегодняшний день - 0,92 %.
Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора. Коэффициент распространения инфекции с 12 июня держится ниже единицы. Сейчас он составляет 0,9. За последнюю календарную среднесуточный показатель темпа прироста неделю составляет 0,93.
ИСТОЧНИК KP.RU