В Тульской области снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом

10 Июль 2020 2020-07-10T15:43:25+03:00

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В Тульской области с мая наметилась тенденция снижения темпов прироста заболеваемости коронавирусом:

на конец апреля он составлял - 10%,

на конец мая - 3%,

на сегодняшний день - 0,92 %.

Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора. Коэффициент распространения инфекции с 12 июня держится ниже единицы. Сейчас он составляет 0,9. За последнюю календарную среднесуточный показатель темпа прироста неделю составляет 0,93.

ИСТОЧНИК KP.RU