10 Июль 2020 2020-07-10T15:31:12+03:00

Среди них - люди в возрасте 50-64 лет

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В Тульской области назван возраст заболевших коронавирусом. Самая значительная доля среди заразившихся - 34% - это люди в возрасте 50-64 лет, чуть менее (30 %) люди в возрасте 30-49 лет. 23% - доля заболевших среди туляков старше 65 лет. Затем идут молодежь - 18-29 лет (8%) - и дети до 18 лет (5%).

Всего в Тульской области зарегистрировано 7376 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В эпидпроцесс вовлечены все районы региона. Об этом сообщает Управление Ропотребнадзора по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU