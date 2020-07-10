В Тульской области два брата поселили незаконных мигрантов в деревообрабатывающем цеху

10 Июль 2020 2020-07-10T15:00:49+03:00

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В Дубенском районе двое местных жителей признаны виновными в организации незаконной миграции. Мужчины поселили и трудоустроили 5 иностранцев в помещениях своего деревообрабатывающего производства. При это они узнали, что у мигрантов отсутствуют документы на право законного пребывания в РФ.

Суд назначил им наказание 2 года и 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU