В Тульской области складировали бытовые отходы на площади более 200 кв. метров
Сейчас несанкционированная свалка ликвидирована
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На участке местности в 250 метрах западнее поселка Горный Воловского района располагалась несанкционированная свалка бытовых отходов площадью более 200 кв. м. При этом администрация МО Трудейское не спешила выявлять и ликвидировать свалку. К таким выводам пришла прокуратура.
Глава муниципального образования получил представление. В отношении должностного лица администрации возбуждено дело по статье «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Сейчас несанкционированная свалка ликвидирована.
ИСТОЧНИК KP.RU