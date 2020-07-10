В Тульской области складировали бытовые отходы на площади более 200 кв. метров

10 Июль 2020 2020-07-10T14:46:11+03:00

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На участке местности в 250 метрах западнее поселка Горный Воловского района располагалась несанкционированная свалка бытовых отходов площадью более 200 кв. м. При этом администрация МО Трудейское не спешила выявлять и ликвидировать свалку. К таким выводам пришла прокуратура.

Глава муниципального образования получил представление. В отношении должностного лица администрации возбуждено дело по статье «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Сейчас несанкционированная свалка ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU