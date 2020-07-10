2020-07-10T14:22:10+03:00
Происшествия

В Тульской области внедорожник сбил 11-летнюю девочку

Ребенок получил различные травмы
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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9 июля в 17-30 на 4 км дороги «Шатск–Гамово–Шувайка» Киреевского района произошло ДТП. 61-летний мужчина на автомобиле «SsangYong Kyron» наехал на пешехода. 11-летняя девочка, по предварительной информации, переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП она получила различные травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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