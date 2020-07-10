В Тульской области пьяный водитель «ВАЗа» въехал в дерево
У водителя не было прав на управление машиной
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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9 июля в 09-15 на улице Центральная в поселка Дубовка Узловского района произошло ДТП. Пьяный 34-летний мужчина (0.300 мг/л) на автомобиле «ВАЗ 21093» съехал с дороги в левый кювет по ходу движения и въехал в дерево. У водителя не было прав на управление машиной.
В результате ДТП он получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU