В Тульской области пешеход угодил под колеса иномарки

10 Июль 2020 2020-07-10T12:34:54+03:00

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9 июля в 07-15 на улице Связи в Новомосковске произошло ДТП. 32-летний мужчина на автомобиле «Opel Vectra» наехал на пешехода, 57-летнего мужчину.

По предварительной информации, последний пересекал проезжую часть дороги перед стоящим автобусом справа налево по ходу движения автомобиля. На за пределами пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU