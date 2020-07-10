В Тульской области пешеход угодил под колеса иномарки
Мужчина получил различные травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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9 июля в 07-15 на улице Связи в Новомосковске произошло ДТП. 32-летний мужчина на автомобиле «Opel Vectra» наехал на пешехода, 57-летнего мужчину.
По предварительной информации, последний пересекал проезжую часть дороги перед стоящим автобусом справа налево по ходу движения автомобиля. На за пределами пешеходного перехода, в зоне его видимости.
В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU