В Туле задержали двух наркоторговцев
У подозреваемых нашли свертки с метилэфедроном и амфетамином
Фото: УМВД России по Тульской области
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В Туле полицейские задержали подозреваемых в незаконном наркообороте - 26-летнего безработного туляка и его неработающего ровесника, зарегистрированного в Алексинском районе.
Один из них занимался оптовым распространением наркотиков через закладки, другой фасовал «оптовую» партию на части для дальнейшей продажи. Последний в момент задержания пытался сбыть наркотик в сигаретной пачке.
В присутствии понятых у подозреваемых нашли крупные партии метилэфедрона и амфетамина.
Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 228.1 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU