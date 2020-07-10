В Туле задержали двух наркоторговцев

10 Июль 2020 2020-07-10T11:18:51+03:00

У подозреваемых нашли свертки с метилэфедроном и амфетамином

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В Туле полицейские задержали подозреваемых в незаконном наркообороте - 26-летнего безработного туляка и его неработающего ровесника, зарегистрированного в Алексинском районе.

Один из них занимался оптовым распространением наркотиков через закладки, другой фасовал «оптовую» партию на части для дальнейшей продажи. Последний в момент задержания пытался сбыть наркотик в сигаретной пачке.

В присутствии понятых у подозреваемых нашли крупные партии метилэфедрона и амфетамина.

Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 228.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU