В ночь с 11 на 12 июля на Восточном обходе в Туле изменится движение транспорта
Ограничения связаны с проведением дорожных работ
Схема
Изменить размер текста:
В ночь с 11 на 12 июля на Восточном обходе на участке Восточного обхода от съезда к ТЦ «Декатлон» и «Леруа Мерлен» до съезда к жилому комплексу изменится движение транспорта. Проехать можно будет только по двум полосам вместо четырех.
Также не будет работать левый поворот на светофоре со стороны Пролетарского округа. К спортивному гипермаркету можно будет подъехать, развернувшись рядом с автозаправкой. Ограничения связаны с проведением дорожных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU