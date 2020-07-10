В ночь с 11 на 12 июля на Восточном обходе в Туле изменится движение транспорта

10 Июль 2020 2020-07-10T10:48:11+03:00

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В ночь с 11 на 12 июля на Восточном обходе на участке Восточного обхода от съезда к ТЦ «Декатлон» и «Леруа Мерлен» до съезда к жилому комплексу изменится движение транспорта. Проехать можно будет только по двум полосам вместо четырех.

Также не будет работать левый поворот на светофоре со стороны Пролетарского округа. К спортивному гипермаркету можно будет подъехать, развернувшись рядом с автозаправкой. Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU