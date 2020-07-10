2020-07-10T10:36:54+03:00
Звезды

В Тульской области отреставрировали мемориальный дом-музей И.А. Бунина

Работы проведены в год 150-летия писателя
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Ефремове отреставрировали мемориальный дом-музей И.А. Бунина. Работы проведены в год 150-летия писателя.

В этом доме жили брат и мать прозаика. Впечатления от поездок к ним нашли отражение в творчестве Бунина.

В историческом здании отремонтирована кровля, укреплен фундамент и обновлен фасад, заменена проводка, сделана новая пожарная сигнализация. Внутри помещения установлены печи, которые были здесь при Бунине. Работы длились более года. Воссоздать исторический вид комнат помогли архивные документы племянника писателя, который был в этом доме и подробно описал его убранство.

В ближайшее время начнется внутреннее наполнение музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области пьяный водитель «ВАЗа» въехал в дерево
В Тульской области пешеход угодил под колеса иномарки
Жители ряда домов по ул. Столетова в Туле начнут платить за вывоз мусора региональному оператору
В Туле задержали двух наркоторговцев
В ночь с 11 на 12 июля на Восточном обходе в Туле изменится движение транспорта
В Тульской области отреставрировали мемориальный дом-музей И.А. Бунина
В Тульской области поймали таксиста с поддельным разрешением на работу
В Туле ищут водителя внедорожника насмерть сбившего пешехода
Погода в Туле 10 июля: переменная облачность и +22 градуса
10 июля в Туле будет солнечно и жарко
В субботу 11 июля в Туле снова наступит "сухой закон"
В Туле улица Демонстрации будет недоступна для транспортного движения
В Тульской области вузы возвращаются к обычному режиму работы
В Тульской области бывший начальник «Почты России» обвиняется в краже пенсии
В тульских спортивных школах возобновились занятия
В Тульской области двое мужчин обвиняются в организации незаконной миграции
В Тульской области в подъезде дома складировали бытовой мусор и горючие материалы