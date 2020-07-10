В Тульской области отреставрировали мемориальный дом-музей И.А. Бунина

10 Июль 2020 2020-07-10T10:36:54+03:00

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В Ефремове отреставрировали мемориальный дом-музей И.А. Бунина. Работы проведены в год 150-летия писателя.

В этом доме жили брат и мать прозаика. Впечатления от поездок к ним нашли отражение в творчестве Бунина.

В историческом здании отремонтирована кровля, укреплен фундамент и обновлен фасад, заменена проводка, сделана новая пожарная сигнализация. Внутри помещения установлены печи, которые были здесь при Бунине. Работы длились более года. Воссоздать исторический вид комнат помогли архивные документы племянника писателя, который был в этом доме и подробно описал его убранство.

В ближайшее время начнется внутреннее наполнение музея.

ИСТОЧНИК KP.RU