В Тульской области поймали таксиста с поддельным разрешением на работу

10 Июль 2020 2020-07-10T10:20:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области поймали таксиста с поддельным разрешением на на перевозку пассажиров и багажа. По данному факту полицейские проводят проверку. Таковы итоги рейда регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства совместно с управлением ГИБДД и Ространснадзором.

Также 9 июля выявили и пресекли 5 фактов нарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. На 4 водителей составлены протоколы об административном правонарушении. Один автомобиль арестован и эвакуирован на спецстоянку до вынесения решения суда.

Подобные рейды проводятся регулярно. Нелегальные перевозчики оштрафованы на 2,38 млн рублей. Арестовано 50 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU