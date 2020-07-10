2020-07-10T09:37:22+03:00
Происшествия

В Туле ищут водителя внедорожника насмерть сбившего пешехода

Автомобилист с места происшествия скрылся
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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9 июля около 00:20 в Туле в районе пр. Ленина, 112 произошло ДТП. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле наехал на пешехода. В результате ДТП 39-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. А автомобилист с места происшествия скрылся.

Дорожные полицейские ищут внедорожник серебристого цвета с механическими повреждениями переднего бампера, левого переднего крыла и капота.

Свидетелей ДТП или людей, которые обладают информацией об этом автомобиле или о фактах аварии просят связаться по телефонам: 22-26-78, 22-26-85 или по телефону дежурной части ГИБДД 32-45-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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