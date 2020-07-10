10 Июль 2020 2020-07-10T09:15:18+03:00

10 июля в Туле будет солнечно и жарко Фото: Алексей ФОКИН

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Сегодня, 10 июля, в Туле ожидается солнечная и жаркая погода, без намека на осадки. Днём температура воздуха поднимется до +21...22 градусов, а вечером столбик термометра продержится в пределах +15... +22 градуса.

Ветер будет дуть умеренный западный со скоростью 3,0 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 748 мм.рт.ст.

В выходные же дни, 11 и 12 июля, в Тульской области снова разогрет почти до +30 градусов, а осадков по прогнозу не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU