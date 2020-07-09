В Тульской области в подъезде дома складировали бытовой мусор и горючие материалы
Руководитель кооператива заплатит штраф
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На лестничной площадке одного из подъездов дома № 3 по ул. Пролетарской г. Щекино складировали бытовой мусор и горючие материалы. С целью устранения выявленных нарушений прокурор города внес председателю ЖСК «Заря» представление.
Руководитель кооператива привлечена к административной ответственности по статье "нарушение правил пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима". Ей назначен штраф в размере 17,5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU