В Тульской области экс-начальник отделения почтовой связи присвоил пенсию бывшей узницы концлагеря

9 Июль 2020 2020-07-09T17:44:29+03:00

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Бывшего начальника ОПС Дубна АО «Почта России» обвиняют в присвоении. Мужчина забрал себе 23 тысячи рублей, которые должны были быть выплачены в качестве пенсии бывшей несовершеннолетней узнице концлагеря.

Ущерб, причиненный потерпевшей, добровольно возмещен фигурантом уголовного дела в ходе предварительного расследования.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU