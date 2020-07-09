В Тульской области экс-начальник отделения почтовой связи присвоил пенсию бывшей узницы концлагеря
Уголовное дело направлено в суд
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Бывшего начальника ОПС Дубна АО «Почта России» обвиняют в присвоении. Мужчина забрал себе 23 тысячи рублей, которые должны были быть выплачены в качестве пенсии бывшей несовершеннолетней узнице концлагеря.
Ущерб, причиненный потерпевшей, добровольно возмещен фигурантом уголовного дела в ходе предварительного расследования.
Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU