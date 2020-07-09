В Тульской области вузы возвращаются к обычному режиму работы
В тульских вузах прекращено дистанционное обучение. С нового учебного она начнут работу в обычном режиме. Напомним, что в связи с коронавирусом весь образовательный процесс в высших учебных заведениях проходил в онлайн-режиме. Экзамены и практика у студентов оценивались так же дистанционно. Даже дипломные работы и диссертации обучающиеся защищали в формате онлайн.
Также в связи с окончанием учебного года дистанционное обучение прекратили школы и техникумы.
К обычному режиму вернутся и детские сады. Если ранее из-за эпидобстановки они работали в режиме дежурных групп, то с 13 июля дошкольные учреждения возобновят работу в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU