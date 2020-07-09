9 Июль 2020 2020-07-09T17:27:25+03:00

В Тульской области введенные из-за коронавируса ограничения могут снять 13 июля

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В Тульской области введенные из-за коронавируса ограничения могут снять 13 июля. Такие сроки прогнозируют специалисты информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Количество активных случаев заболевания в регионе составляет 15%.

Отметим, ограничительные меры по коронавирусу в Тульской области действуют с конца марта этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU