2020-07-09T17:13:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области мошенники пытаются нажиться на предпринимателях с помощью книг о коронавирусе

При отказе от покупки неизвестные угрожают применением санкций
Мария ВЛАСОВА
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Мошенники пытаются нажиться на предпринимателях с помощью книг о профилактике коронавируса. Литературу за внушительную сумму предлагают от имени сотрудников Роспотребнадзора. При отказе от покупки неизвестные угрожают применением административных мер воздействия.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области отмечает, что не занимается распространением и продажей печатных изданий, кроме того информация по COVID-19 находится в свободном доступе.

О подобных фактах просят сообщать в Управление по телефону 37-70-03 и уполномоченному по защите прав предпринимателей в регионе 24-53-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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