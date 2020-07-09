В Тульской области бывший начальник «Почты России» обвиняется в краже пенсии
Весь материальный ущерб был возмещен, однако дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения
Фото: Архив "КП"
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Бывший начальник ОПС Дубна «Почта России» обвиняется в присвоении себе чужого имущества, вверенного ему.
Так, обвиняемый, используя свое служебное положение, присвоил 23 000 рублей, которые были положены в виде пенсии бывшей несовершеннолетней узнице концлагеря. Похитив деньги, злоумышленник распорядился ими в личных целях.
Тем не менее, после того, как мужчина попался на преступлении, он возместил потерпевшей всю положенную ей сумму.
В данный момент уголовное дело направлено в Одоевский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU