В Тульской области бывший начальник «Почты России» обвиняется в краже пенсии

9 Июль 2020 2020-07-09T17:08:56+03:00

Весь материальный ущерб был возмещен, однако дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения

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Бывший начальник ОПС Дубна «Почта России» обвиняется в присвоении себе чужого имущества, вверенного ему.

Так, обвиняемый, используя свое служебное положение, присвоил 23 000 рублей, которые были положены в виде пенсии бывшей несовершеннолетней узнице концлагеря. Похитив деньги, злоумышленник распорядился ими в личных целях.

Тем не менее, после того, как мужчина попался на преступлении, он возместил потерпевшей всю положенную ей сумму.

В данный момент уголовное дело направлено в Одоевский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU