2020-07-09T16:51:10+03:00
Спорт

В тульских спортивных школах возобновились занятия

Проведение тренировок проходит в соответствии с требованиями безопасности и санитарных норм
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В спортивных школах Тулы возобновились занятия. Сейчас спортшколы работают в штатном режиме, с учетом соблюдения требований безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

Так, с 1 июля тренировки возобновились в шести муниципальных спортшколах олимпийского резерва и в четырех обычных спортивных школах. Тренировки проводятся по 36 видам спорта. Официальные спортивные мероприятия начнут проводиться уже с 16 июля без участия зрителей.

В настоящее время спортсмены сборных команд готовятся к выходу на Первенство России, которое должно состояться в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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