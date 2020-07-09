В Тульской области одобрили еще 15 зон отдыха

9 Июль 2020 2020-07-09T16:53:44+03:00

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Управлением Роспотребнадзора по Тульской области одобрило еще 15 зон отдыха. На все водные объекты выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам.

Теперь разрешено купаться:

водоем «Тростниковка» (Новомосковский район, в 1,5 км от с.Спасское);

открытый плавательный бассейн в мкр.Сокольники, г.Новомосковска Тульской области;

зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище (Новомосковский район, с.Гремячее);

Урванский водоем (Новомосковск);

открытый плавательный бассейн «Плазма-Акватория» с водоемом (Донской мкр. Центральный, ул.Герцена, д.14, в черте города);

зона рекреации р. Веневка (пляж «Веневка») вблизи Венева на территории МО Центральное,

пляж на Пронском водохранилище (Новомосковский район, с.Стрельцы),

средний пруд ЦПКиО им.П.П. Белоусова Тула,

пляж на р.Красивая Меча в д.Толбузино (Воловской район),

пляж на р.Красивая Меча вдоль ул. Береговая (Ефремов),

пляж базы отдыха «Шахтер» на р.Ока (Алексинский район),

Трестовый пруд (Узловая, в черте города),

водоем «Голубая Вода» (Донской, мкр.Руднев),

пляж в д.Яблонево (Каменский район),

пляж «Ассоль» на р.Ока (Алексин).

Отметим, что ранее в Тульской области были разрешены для купания 57 водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU