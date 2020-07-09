В Тульской области одобрили еще 15 зон отдыха
Управлением Роспотребнадзора по Тульской области одобрило еще 15 зон отдыха. На все водные объекты выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам.
Теперь разрешено купаться:
водоем «Тростниковка» (Новомосковский район, в 1,5 км от с.Спасское);
открытый плавательный бассейн в мкр.Сокольники, г.Новомосковска Тульской области;
зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище (Новомосковский район, с.Гремячее);
Урванский водоем (Новомосковск);
открытый плавательный бассейн «Плазма-Акватория» с водоемом (Донской мкр. Центральный, ул.Герцена, д.14, в черте города);
зона рекреации р. Веневка (пляж «Веневка») вблизи Венева на территории МО Центральное,
пляж на Пронском водохранилище (Новомосковский район, с.Стрельцы),
средний пруд ЦПКиО им.П.П. Белоусова Тула,
пляж на р.Красивая Меча в д.Толбузино (Воловской район),
пляж на р.Красивая Меча вдоль ул. Береговая (Ефремов),
пляж базы отдыха «Шахтер» на р.Ока (Алексинский район),
Трестовый пруд (Узловая, в черте города),
водоем «Голубая Вода» (Донской, мкр.Руднев),
пляж в д.Яблонево (Каменский район),
пляж «Ассоль» на р.Ока (Алексин).
Отметим, что ранее в Тульской области были разрешены для купания 57 водоемов.
ИСТОЧНИК KP.RU