В Тульской области двое мужчин обвиняются в организации незаконной миграции

9 Июль 2020 2020-07-09T16:36:48+03:00

Суд приговорил их к отбыванию наказания в исправительной колонии общего режима

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В 2019 году обвиняемые предоставили иностранцам работу на деревообрабатывающем производстве в Дубне, а также обеспечили место для проживания и заработную плату. Но вместе с тем мужчины знали, что срок пребывания на территории РФ у иностранных граждан истек.

По решению суда один из злоумышленников получил 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, второму назначен срок 2 года в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время осужденные находятся под стражей. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU