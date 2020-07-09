В Тульской области двое мужчин обвиняются в организации незаконной миграции
Суд приговорил их к отбыванию наказания в исправительной колонии общего режима
Фото: Архив "КП"
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В 2019 году обвиняемые предоставили иностранцам работу на деревообрабатывающем производстве в Дубне, а также обеспечили место для проживания и заработную плату. Но вместе с тем мужчины знали, что срок пребывания на территории РФ у иностранных граждан истек.
По решению суда один из злоумышленников получил 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, второму назначен срок 2 года в исправительной колонии общего режима.
В настоящее время осужденные находятся под стражей. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU