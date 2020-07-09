В Тульской области вузы начали работать в очном режиме
В Тульской области с вузов сняты ограничения по работе в дистанционном режиме. Это связано с окончанием учебного года.
Сейчас в вузах идет приемная кампания. В приемную комиссию ТГПУ им. Л.Н. Толстого абитуриенты уже подали более 2,5 тысяч заявлений. Наибольший интерес у абитуриентов вызывает направление «Педагогическое образование» с двумя профилями. Также студенты проявляют активный интерес к специальностям ТулГУ.
Отметим, что каждый абитуриент имеет право указать в заявлении до 3 специальностей в 5 вузах. Но зачислен будет на одну специальность в одном вузе.
ИСТОЧНИК KP.RU