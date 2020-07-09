9 Июль 2020 2020-07-09T15:56:34+03:00

В Туле улица Демонстрации будет недоступна для транспортного движения Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения будут введены 9 и 11 июля 2020 года

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В Туле на два дня - 9 и 11 июля, - ограничат движение по улице Демонстрации. Так, из-за проводимого ремонта движение, остановка и стоянка любых транспортных средств будет строго запрещена.

9 и 11 июля будут блокировано сразу несколько участков по ул. Демонстрации:

9 июля с 8:00 до 22:00 10 июля по ул. Демонстрации на участке от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена;

11 июля с 8:00 до 22:00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Фрунзе до ул. Дмитрия Ульянова.

На период дорожных ограничений движение автобусов маршрутов №№ 12, 55 будет изменено.

Автобус по маршруту №12 (Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская" ) пойдет по следующей схеме:

с 08:00 09.07.2020 до 22:00 10.07.2020 - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. -ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

11.07.2020 с 08:00 до 22:00 - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе - ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

Автобус по маршрут №55 (Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново) пойдёт по следующей схеме:

с 08:00 09.07.2020 до 22:00 10.07.2020 - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Красноармейский пр – ул. Фрунзе - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

11.07.2020 с 08:00 до 22:00 - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Фрунзе - ул.Коминтерна – ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

ИСТОЧНИК KP.RU