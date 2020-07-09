Штормовой ветер повредил в Туле 50 светофоров

9 Июль 2020 2020-07-09T16:02:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время разгула стихии 8 июля в Туле было повреждено более 50 светофоров. Один из них в Заречье. Светофор сломался под напором ветра и дождя: его опора сложилась пополам. Сейчас все светофоры работают. Также как и общественный транспорт.

Работы по восстановлению контактной сети продолжаются на улице Октябрьской. В ближайшее время планируется восстановить электроснабжения всех частных домов и МКД.

Напомним, что в Туле более 11 тысяч человек оставались без света.

ИСТОЧНИК KP.RU