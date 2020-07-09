Штормовой ветер повредил в Туле 50 светофоров
Сейчас все светофоры работают
Фото: Алексей ФОКИН
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Во время разгула стихии 8 июля в Туле было повреждено более 50 светофоров. Один из них в Заречье. Светофор сломался под напором ветра и дождя: его опора сложилась пополам. Сейчас все светофоры работают. Также как и общественный транспорт.
Работы по восстановлению контактной сети продолжаются на улице Октябрьской. В ближайшее время планируется восстановить электроснабжения всех частных домов и МКД.
Напомним, что в Туле более 11 тысяч человек оставались без света.
ИСТОЧНИК KP.RU