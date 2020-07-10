2020-07-09T15:45:39+03:00
Общество

В субботу 11 июля в Туле снова наступит "сухой закон"

Продажа алкоголя будет невозможна с 13:00 до 20:00
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
11 июля в Туле снова наступит "сухой закон"11 июля в Туле снова наступит "сухой закон"Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

11 июня в центре Тулы будет введён «сухой закон», то есть жители и гости города не смогут купить алкогольную продукцию на протяжении всего дня. Такое «алкогольное ограничение» будет связано с проводимым на Центральном стадионе футбольным матчем, где примут участие команда тульского «Арсенала» и тамбовского «Тамбова». Начало игры: 11 июля в 16:00.

В связи с этим туляки и гости областной столицы не смогут купить никакой алкогольной продукции в тех магазинах и торговых точках, которые располагаются на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал». Продажу алкоголя запретят за три часа до начала игры, во время проведения и в течение трёх часов после окончания матча.

Подытожим: купить алкоголь в Туле 11 июля с 13.00 до 21.00 будет невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу 11 июля в Туле снова наступит "сухой закон"
В Туле улица Демонстрации будет недоступна для транспортного движения
В Тульской области вузы возвращаются к обычному режиму работы
В Тульской области бывший начальник «Почты России» обвиняется в краже пенсии
В тульских спортивных школах возобновились занятия
В Тульской области двое мужчин обвиняются в организации незаконной миграции
В Тульской области в подъезде дома складировали бытовой мусор и горючие материалы
«Ростелеком» представляет исследование о том, как 5G поможет развитию отечественной экономики
В Тульской области экс-начальник отделения почтовой связи присвоил пенсию бывшей узницы концлагеря
В Тульской области введенные из-за коронавируса ограничения могут снять 13 июля
В Тульской области мошенники пытаются нажиться на предпринимателях с помощью книг о коронавирусе
В Тульской области одобрили еще 15 зон отдыха
В Тульской области вузы начали работать в очном режиме
Штормовой ветер повредил в Туле 50 светофоров
В Тульской области около пяти тысяч человек остаются без электричества
В Тульской области при столкновении с грузовиком погиб водитель внедорожника
Сотрудники ДПС навестили спасенного 14-летнего подростка
«Ростелеком» в Туле поддержал Х Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
«Ростелеком» обеспечил высокое качество работы системы видеонаблюдения за ЕГЭ-2020 в Тульском регионе
В Туле на автозаправке мужчина украл оставленный без присмотра в «Газели» кошелек
В Тульской области водитель минивэна устроил массовое ДТП
С тульских улиц убрали почти 200 деревьев
В Тульской области мужчина на скутере въехал в рекламный щит
Частный сектор на ул М.Горького в Туле остался без света из-за разгула стихии
В Туле удаляют поваленные после разгула стихии деревья
Алексей Дюмин поручил устранить последствия непогоды в Туле за 14 часов
Погода в Туле 9 июля: облачно с прояснениями и +21 градус