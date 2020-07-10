В субботу 11 июля в Туле снова наступит "сухой закон"

10 Июль 2020 2020-07-09T15:45:39+03:00

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11 июня в центре Тулы будет введён «сухой закон», то есть жители и гости города не смогут купить алкогольную продукцию на протяжении всего дня. Такое «алкогольное ограничение» будет связано с проводимым на Центральном стадионе футбольным матчем, где примут участие команда тульского «Арсенала» и тамбовского «Тамбова». Начало игры: 11 июля в 16:00.

В связи с этим туляки и гости областной столицы не смогут купить никакой алкогольной продукции в тех магазинах и торговых точках, которые располагаются на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал». Продажу алкоголя запретят за три часа до начала игры, во время проведения и в течение трёх часов после окончания матча.

Подытожим: купить алкоголь в Туле 11 июля с 13.00 до 21.00 будет невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU