В Тульской области около пяти тысяч человек остаются без электричества

9 Июль 2020 2020-07-09T15:42:46+03:00

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В Тульской области около 5 тысяч человек остаются без электричества. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона. 9 июля электричество будет полностью восстановлено.

Основной удар стихии пришелся на Тулу. Также были затронуты территории Щекинского, Ясногорского и Заокского районов. Сейчас зафиксировано 318 упавших деревьев. Основная их часть - в Туле. Вследствие удара стихии были сорваны кровли 8 частных и 1 многоквартирного дома, а также повреждены 102 автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU