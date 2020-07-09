2020-07-09T15:42:46+03:00
Происшествия

В Тульской области около пяти тысяч человек остаются без электричества

Об этом говорили на оперативном совещании
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВАФото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области около 5 тысяч человек остаются без электричества. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона. 9 июля электричество будет полностью восстановлено.

Основной удар стихии пришелся на Тулу. Также были затронуты территории Щекинского, Ясногорского и Заокского районов. Сейчас зафиксировано 318 упавших деревьев. Основная их часть - в Туле. Вследствие удара стихии были сорваны кровли 8 частных и 1 многоквартирного дома, а также повреждены 102 автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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