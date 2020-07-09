2020-07-09T14:35:25+03:00
Происшествия

В Туле на автозаправке мужчина украл оставленный без присмотра в «Газели» кошелек

Полицейские выясняют детали случившегося
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле на автозаправке мужчина украл чужой кошелек. Его оставил владелец без присмотра в кабине автомобиля «Газель». Преступник беспрепятственно завладел кошельком. Нанесённый ущерб составил почти 9 тысяч рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции выяснили, что к краже может быть причастен 39-летний безработный ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном. Полицейские продолжают выяснять детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Штормовой ветер повредил в Туле 50 светофоров
В Тульской области около пяти тысяч человек остаются без электричества
В Тульской области при столкновении с грузовиком погиб водитель внедорожника
Сотрудники ДПС навестили спасенного 14-летнего подростка
«Ростелеком» в Туле поддержал Х Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
«Ростелеком» обеспечил высокое качество работы системы видеонаблюдения за ЕГЭ-2020 в Тульском регионе
В Туле на автозаправке мужчина украл оставленный без присмотра в «Газели» кошелек
В Тульской области водитель минивэна устроил массовое ДТП
С тульских улиц убрали почти 200 деревьев
В Тульской области мужчина на скутере въехал в рекламный щит
Частный сектор на ул М.Горького в Туле остался без света из-за разгула стихии
В Туле удаляют поваленные после разгула стихии деревья
Алексей Дюмин поручил устранить последствия непогоды в Туле за 14 часов
Погода в Туле 9 июля: облачно с прояснениями и +21 градус