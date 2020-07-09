В Туле на автозаправке мужчина украл оставленный без присмотра в «Газели» кошелек

9 Июль 2020 2020-07-09T14:35:25+03:00

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В Туле на автозаправке мужчина украл чужой кошелек. Его оставил владелец без присмотра в кабине автомобиля «Газель». Преступник беспрепятственно завладел кошельком. Нанесённый ущерб составил почти 9 тысяч рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции выяснили, что к краже может быть причастен 39-летний безработный ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном. Полицейские продолжают выяснять детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU