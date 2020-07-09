2020-07-09T13:03:16+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель минивэна устроил массовое ДТП

В аварии пострадали трое
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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8 июля в 23-45 на 95 км дороги "Золотое кольцо" (Калуга-Тула-Михайлов-Рязань) произошло ДТП. 45-летний мужчина на «Volkswagen Transporter» выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗель 2824» под управлением 33-летнего мужчины.

После этого «ГАЗель» столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ 2108», за рулем которого находился 33-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Volkswagen», а также водитель «ГАЗели» и его пассажир, 30-летний молодой человек, получили различные травмы. После оказания помощи медики отпустили их домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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