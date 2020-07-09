С тульских улиц убрали почти 200 деревьев
Также удалены поврежденные опоры
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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С улиц Тулы убрали 198 поваленных деревьев. В частности, работы ведутся в Зареченском округе. Поваленные деревья еще продолжают вывозить.
Также удалены поврежденные опоры, которые препятствуют движению по улицам. Кроме того, восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Большой Тулы; работоспособность светофоров; электроснабжение водозаборов, возобновлено водоснабжение потребителей.
Восстановлена контактная сеть на улице Луначарского. Это позволило возобновить движение троллейбусов. Организована уборка улиц.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU