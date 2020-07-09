С тульских улиц убрали почти 200 деревьев

9 Июль 2020 2020-07-09T12:49:35+03:00

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С улиц Тулы убрали 198 поваленных деревьев. В частности, работы ведутся в Зареченском округе. Поваленные деревья еще продолжают вывозить.

Также удалены поврежденные опоры, которые препятствуют движению по улицам. Кроме того, восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Большой Тулы; работоспособность светофоров; электроснабжение водозаборов, возобновлено водоснабжение потребителей.

Восстановлена контактная сеть на улице Луначарского. Это позволило возобновить движение троллейбусов. Организована уборка улиц.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU