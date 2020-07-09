В Тульской области мужчина на скутере въехал в рекламный щит
У него не было прав на управление транспортными средствами
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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8 июля в 15-20 на улице Коммунаров в селе Крапивна Щекинского района произошло ДТП. 52-летний мужчина на скутере «МotoLand» наехал на металлический рекламный щит.
У него не было прав на управление транспортными средствами, также отсутствовал мотошлем.
В результате ДТП мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU