В Тульской области мужчина на скутере въехал в рекламный щит

9 Июль 2020 2020-07-09T12:38:20+03:00

У него не было прав на управление транспортными средствами

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8 июля в 15-20 на улице Коммунаров в селе Крапивна Щекинского района произошло ДТП. 52-летний мужчина на скутере «МotoLand» наехал на металлический рекламный щит.

У него не было прав на управление транспортными средствами, также отсутствовал мотошлем.

В результате ДТП мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU