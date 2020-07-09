Частный сектор на ул М.Горького в Туле остался без света из-за разгула стихии

9 Июль 2020 2020-07-09T10:47:03+03:00

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Ливень, град и ураганный ветер обрушились на город вечером 8 июля. Были повалены десятки деревьев. Ветер буквально с корнями вырывал их из земли. Некоторые из деревьев падали на провода, утягивая их с собой на землю.

Из-за разгула стихии остался без света частный сектор на ул М.Горького в Туле. Причиной стало повреждение линий электропередач. На момент публикации новости жители до сих пор находятся без электричества.

Напомним, вечером 8 июля глава региона Алексей Дюмин поручил за 14 часов устранить последствия непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU