В Туле удаляют поваленные после разгула стихии деревья
Городские службы работают в усиленном режим
Фото: Мария ВЛАСОВА
Изменить размер текста:
В Туле удаляют поваленные после разгула стихии деревья. Их более сотни. Некоторые деревья оборвали провода.
Городские службы и ресурсоснабжающие организации будут работать в усиленном режиме до полного устранения последствий стихии.
Туляки могут обратиться в ЕДДС города по номерам: 8 (4872) – 47-20-34, 8 (4872) – 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).
ИСТОЧНИК KP.RU