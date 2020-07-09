2020-07-09T10:14:08+03:00
Происшествия

В Туле удаляют поваленные после разгула стихии деревья

Городские службы работают в усиленном режим
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Мария ВЛАСОВАФото: Мария ВЛАСОВА
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В Туле удаляют поваленные после разгула стихии деревья. Их более сотни. Некоторые деревья оборвали провода.

Городские службы и ресурсоснабжающие организации будут работать в усиленном режиме до полного устранения последствий стихии.

Туляки могут обратиться в ЕДДС города по номерам: 8 (4872) – 47-20-34, 8 (4872) – 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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